Het is intussen een poos geleden, maar Cercle verzekerde zich medio december met een achtste plaats in de competitiefase net van rechtstreekse kwalificatie voor de achtste finales (voorbehouden voor de top 8).

Jagiellonia eindigde na de Vereniging als negende in het klassement en rekende in de tussenronde eenvoudig af met het Servische TSC Backa Topola (1-3 en 3-1). Als Cercle de achtste finales overleeft, dan wacht in de kwartfinales het Spaanse Real Betis of het Portugese Vitoria de Guimarães.