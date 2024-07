Cercle neemt het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen Kilmarnock. De heenwedstrijd is morgenavond. De terugmatch in het Jan Breydelstadion staat volgende week donderdag gepland.



Een kleine duizend Cercle-supporters maken mee de verplaatsing naar Schotland.



Ook een een ploeg van Focus en WTV reist mee. Een eerste verslag krijg je vanavond in ons nieuws.