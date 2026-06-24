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Cercle Brugge heeft zich voor volgend seizoen opnieuw verzekerd van de diensten van Valy Konaté. De 19-jarige Ivoriaanse linksachter wordt net als afgelopen seizoen gehuurd van AS Monaco, zo meldde de Vereniging dinsdag.
Konaté debuteerde in eigen land op amper 15-jarige leeftijd bij eersteklasser Racing Club d'Abidjan en maakte begin vorig jaar de overstap naar AS Monaco. De Ivoriaanse jeugdinternational ondertekende in het prinsdom een contract tot 2029, maar kwam er nog niet voor de hoofdmacht uit. In zijn eerste seizoen bij Cercle kreeg Konaté aanvankelijk weinig speelminuten, maar werd hij vanaf het einde van de reguliere competitie een vaste waarde. De linksachter zit momenteel aan 13 officiële duels in de hoofdmacht van groen-zwart.
"Belangrijke rol"
"We zijn heel blij om Valy Konaté opnieuw te verwelkomen bij Cercle", reageert technisch directeur Luciano Murchio. "Alle partijen waren het erover eens dat het de beste beslissing was om zijn ontwikkeling hier verder te zetten en voort te bouwen op zijn positieve tweede seizoenshelft."
"Valy heeft getoond dat hij voor ons een belangrijke speler kan zijn, dankzij zijn polyvalentie, fysieke kwaliteiten en balvaardigheid."
"Valy heeft getoond dat hij voor ons een belangrijke speler kan zijn, dankzij zijn polyvalentie, fysieke kwaliteiten en balvaardigheid. We kijken ernaar uit om hem verder te ondersteunen in zijn ontwikkeling en zijn ervan overtuigd dat hij volgend seizoen een belangrijke rol kan spelen in het behalen van onze doelstellingen", besluit Murchio.