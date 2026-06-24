Konaté debuteerde in eigen land op amper 15-jarige leeftijd bij eersteklasser Racing Club d'Abidjan en maakte begin vorig jaar de overstap naar AS Monaco. De Ivoriaanse jeugdinternational ondertekende in het prinsdom een contract tot 2029, maar kwam er nog niet voor de hoofdmacht uit. In zijn eerste seizoen bij Cercle kreeg Konaté aanvankelijk weinig speelminuten, maar werd hij vanaf het einde van de reguliere competitie een vaste waarde. De linksachter zit momenteel aan 13 officiële duels in de hoofdmacht van groen-zwart.