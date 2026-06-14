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Brugge

Cer­cle Brug­ge huurt Dan­te Van­zeir jaar­tje lan­ger van KAA Gent

Dantevanzeir

Dante Vanzeir zal ook komend jaar bij Cercle Brugge voetballen. De Vereniging en KAA Gent hebben een akkoord om de uitleenbeurt van de spits met één seizoen te verlengen.

De 28-jarige centrumspits kwam in de tweede helft van vorig seizoen over van de ploeg uit Gent. Sindsdien kwam hij al vijftien keer in actie, waarbij hij twee doelpunten maakte en twee assists gaf.

Technisch directeur Luciano Murchio is alvast tevreden met de verlenging: “We zijn erg blij om Dante opnieuw te mogen verwelkomen bij Cercle. Zijn bewezen kwaliteiten en zijn niveau in deze competitie hebben een duidelijke impact gehad op onze kern en hebben het niveau van onze ploeg omhooggetild.”

Niels Jonckheere
Cercle Brugge

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