De 28-jarige centrumspits kwam in de tweede helft van vorig seizoen over van de ploeg uit Gent. Sindsdien kwam hij al vijftien keer in actie, waarbij hij twee doelpunten maakte en twee assists gaf.

Technisch directeur Luciano Murchio is alvast tevreden met de verlenging: “We zijn erg blij om Dante opnieuw te mogen verwelkomen bij Cercle. Zijn bewezen kwaliteiten en zijn niveau in deze competitie hebben een duidelijke impact gehad op onze kern en hebben het niveau van onze ploeg omhooggetild.”