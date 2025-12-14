Groen-zwart begon uitstekend aan de match en stond bijna op voorsprong via Steve Ngoura. Vijf minuten later was het wel raak voor de Vereniging. Pieter Gerkens (7.) kwam aan de bal na een doorgekopte ingooi en trapte de opener voorbij Tobe Leysen tegen de netten. OHL liep achter de feiten aan en opnieuw Gerkens (19.) stond op de juiste plaats om de score van dichtbij te verdubbelen. De 0-3 hing in de lucht, en dat noopte Felice Mazzu ertoe al voor het halfuur een dubbele wissel uit te voeren, met onder meer Mathieu Maertens als invaller. Die wissels deden zichtbaar deugd en leidden tot meer initiatief bij OHL, maar grote kansen bleven uit.

