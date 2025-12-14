8°C
Cer­cle Brug­ge pakt in kel­der­kra­ker tegen OHL eer­ste com­pe­ti­tie­ze­ge in vier maan­den tijd

Cercle Brugge dec 2025

Foto Belga

Cercle Brugge heeft zondagavond de slotwedstrijd van de negentiende speeldag in de Jupiler Pro League met 0-2 gewonnen op bezoek bij Oud-Heverlee Leuven. Cercle (16 ptn) wint voor het eerst sinds 23 augustus een competitiewedstrijd maar blijft wel vijftiende en voorlaatste, OHL (19 ptn) is dertiende en ziet de Bruggelingen naderen.

Groen-zwart begon uitstekend aan de match en stond bijna op voorsprong via Steve Ngoura. Vijf minuten later was het wel raak voor de Vereniging. Pieter Gerkens (7.) kwam aan de bal na een doorgekopte ingooi en trapte de opener voorbij Tobe Leysen tegen de netten. OHL liep achter de feiten aan en opnieuw Gerkens (19.) stond op de juiste plaats om de score van dichtbij te verdubbelen. De 0-3 hing in de lucht, en dat noopte Felice Mazzu ertoe al voor het halfuur een dubbele wissel uit te voeren, met onder meer Mathieu Maertens als invaller. Die wissels deden zichtbaar deugd en leidden tot meer initiatief bij OHL, maar grote kansen bleven uit.

Club Brugge klopt KAA Gent in Slag om Vlaanderen

Na de rust

De Leuvenaren toonden na rust een ander gelaat en kregen kansen via Wouter George en Maertens, maar Cercle-doelman Warleson hield zijn netten schoon. De Bruggelingen verdedigden vooral, maar probeerden af en toe wel te prikken op de tegenaanval. De thuisploeg behield de hele tweede periode het veldoverwicht, maar dat resulteerde naarmate de tijd vorderde minder en minder in grote kansen, en de eerste zege voor Cercle in veertien competitiematchen kwam niet meer in gevaar.

