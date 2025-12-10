Club nam het initiatief, maar botste op een goed georganiseerd Gent. Halverwege de eerste helft viel de openingstreffer dan toch. Na een actie van Diakhon kon Vermant vrij voor doel binnentikken. Club liet voor rust nog een paar grote kansen liggen en trok met een 1-0 voorsprong de kleedkamer in.

Na rust kwam Gent langszij. Maksim Paskotsi kopte een hoekschop van Matisse Samoise hard binnen: 1-1. De bezoekers namen daarna gas terug en lieten het initiatief aan Club, dat bleef aandringen. Vier minuten voor tijd viel de verdiende beslissing. Invaller Bjorn Meijer zette voor en Nicolo Tresoldi werkte af: 2-1.

Club blijft tweede in de stand, op drie punten van leider Union.