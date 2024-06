Brugs burgemeester Dirk De fauw reageert tevreden op de omgevingsvergunning voor het nieuwe stadion van Club Brugge. De CD&V-burgemeester acht de kans wel "reëel" dat er nog een procedure wordt opgestart bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, maar volgens De fauw is het dossier nu voldoende onderbouwd en is er "meer kans op slagen" bij een dergelijke procedure. Hij rekent erop dat er een "einde aan de vaudeville" kan komen, zo zei hij in het VRT-radioprogramma De Ochtend.