“Dat de aanvraag voor dit nieuwe stadion op een groot draagvlak kan rekenen bij het lokale bestuur is duidelijk,” zegt Vlaams minister Zuhal Demir. “Maar bovenal kan het project voldoen aan alle wettelijke vereisten via deze omgevingsvergunning."

"Via de opgelegde randvoorwaarden kunnen we bovendien een goed evenwicht bewaken met de directe omgeving. Dat de Club mee investeert in stedelijk groen is een pluspunt en een belangrijke bijdrage in het kader van de klimaatverandering”.

“De bouw biedt ook een groot potentieel voor Vlaamse ondernemers om hun vakmanschap te tonen aan de wereld,” vult Vlaams minister van Economie Jo Brouns aan. “Vanuit de bevoegdheid economie houden we de impact op de buurt en de stad goed in de gaten."

"De handelsactiviteiten beperken zich tot een fanshop en bistro, er komt geen shoppingcentrum. Op die manier is er geen concurrentie voor de handelskern en is de druk op de buurt op niet-wedstrijddagen beperkt.”