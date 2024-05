Brugs schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon reageert verbaasd op de beslissing van de Raad van State. "Vlaanderen heeft ons verzekerd dat er geen MER, maar enkel een screening nodig was", zegt hij. "Onze raadsman heeft bevestigd dat een screening volstaat."

Minister Demir moet voor 19 juni een beslissing nemen over de nieuwe omgevingsvergunning. "Onze zaak is een zo rechtszeker mogelijke vergunningsbeslissing af te leveren", is te horen bij het kabinet van de minister. "We werken verder aan het dossier in wetenschap van alle andere elementen, waaronder dit arrest."