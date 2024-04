In februari vorig jaar schrapte de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning voor het nieuwe stadion. Een van de redenen daarvoor was dat de parkeerverordening niet strookte met de mobiliteitsplannen in het stadiondossier. De raad was van oordeel dat volgens de verordening altijd moet worden voorzien in parkeergelegenheid op eigen terrein. Daarnaast zou er niet zorgvuldig genoeg zijn omgesprongen met bezwaren van de omwonenden over het mobiliteitsplan.