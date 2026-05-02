Brus­sels par­ket opent onder­zoek naar Club Brugge-supporters

Het Brusselse parket opent een onderzoek naar antisemitische gezangen door supporters van Club Brugge tijdens de wedstrijd tegen RSC Anderlecht van zondag 3 mei in het Lotto Park. Club-voorzitter Bart Verhaeghe zal maandagnamiddag in dat onderzoek verhoord worden als verdachte. Dat meldt het Brusselse parket zaterdag.

Vorige week zondag op 3 mei vond in het Lotto Park de wedstrijd plaats tussen RSC Anderlecht en Club Brugge, in de Champions' Play-off van de Jupiler Pro League. Club Brugge won die wedstrijd met 1-3. Maar dat kan nog een vervelend staartje krijgen voor Club Brugge.
"Tijdens de wedstrijd werden in bepaalde tribunes door supporters 'gezangen' gescandeerd, waaronder gezangen met een antisemitisch karakter die te horen waren in de tribunes van de supporters van Club Brugge", klinkt het bij het Brusselse parket.

"Het parket heeft een onderzoek geopend, aangezien dit gedrag een flagrante schending van de wet vormt. Er werd een opsporingsonderzoek geopend wegens aanzetting tot haat of geweld, ten laste van Club Brugge en X", meldt het parket. "De procureur des Konings heeft de voorzitter van Club Brugge maandagnamiddag als verdachte uitgenodigd op het parket met het oog op een verhoor."

Robbe Temmerman
Club Brugge Jupiler Pro League

