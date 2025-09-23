19°C
Brug­se young­sters star­ten met 6 op 6 na 0 – 2‑zege bij Atalanta

Brugse U19

© Belga

De youngsters van Club Brugge hebben dinsdagnamiddag ook hun tweede wedstrijd in de competitiefase van de Youth League gewonnen. Op verplaatsing bij het Italiaanse Atalanta Bergamo haalde Club NXT U19 het met 0-2.

Blauw-zwart kwam iets voorbij het halfuur op voorsprong via Jesse Bisiwu, die er na een snelle counter met een gekruist schot 0-1 van maakte. In de 87e minuut diende de Belgische jeugdinternational (U18) de Italianen op dezelfde manier de doodsteek toe.

Voor Club was het zijn tweede zege in evenveel wedstrijden, na de 1-0-overwinning van twee weken geleden tegen AS Monaco. Blauw-zwart zet zijn Youth League-campagne op 22 oktober verder met een uitwedstrijd tegen Bayern München. Nadien volgt nog een duel voor eigen volk tegen titelverdediger FC Barcelona (5 november), een verplaatsing naar Sporting CP (26 november) en een thuismatch tegen Arsenal (10 december).

Belga
Club NXT Champions League

