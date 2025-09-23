Blauw-zwart kwam iets voorbij het halfuur op voorsprong via Jesse Bisiwu, die er na een snelle counter met een gekruist schot 0-1 van maakte. In de 87e minuut diende de Belgische jeugdinternational (U18) de Italianen op dezelfde manier de doodsteek toe.

Voor Club was het zijn tweede zege in evenveel wedstrijden, na de 1-0-overwinning van twee weken geleden tegen AS Monaco. Blauw-zwart zet zijn Youth League-campagne op 22 oktober verder met een uitwedstrijd tegen Bayern München. Nadien volgt nog een duel voor eigen volk tegen titelverdediger FC Barcelona (5 november), een verplaatsing naar Sporting CP (26 november) en een thuismatch tegen Arsenal (10 december).