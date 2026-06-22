Andries en Vyvey waren eerder dit seizoen al goed voor zilver op de wereldbekerwedstrijd in Sevilla. In Luzern deden ze daar nog een schep bovenop. Na een tweede plaats in hun reeks en halve finale waren ze in de finale de sterkste.

Voor Tibo Vyvey is de overwinning West-Vlaams, want de roeier komt uit Brugge en is verbonden aan de Koninklijke Roeivereniging Brugge.