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Brugge

Brug­se roei­er Tibo Vyvey pakt goud op Wereld­be­ker in Luzern

Foto web roeiers

De Belgische roeiers Aaron Andries en Tibo Vyvey hebben voor een straffe prestatie gezorgd op de Wereldbeker roeien in het Zwitserse Luzern. In de dubbeltwee wonnen ze de A-finale en pakten ze goud.

Andries en Vyvey waren eerder dit seizoen al goed voor zilver op de wereldbekerwedstrijd in Sevilla. In Luzern deden ze daar nog een schep bovenop. Na een tweede plaats in hun reeks en halve finale waren ze in de finale de sterkste.

Voor Tibo Vyvey is de overwinning West-Vlaams, want de roeier komt uit Brugge en is verbonden aan de Koninklijke Roeivereniging Brugge.

Foto web roeiers 2

Tibo Vyvey (rechts)

Sterke tijd

In de A-finale van de mannen dubbeltwee klokte het Belgische duo een tijd van 6:19.50. Daarmee bleven Andries en Vyvey de concurrentie voor en zorgden ze voor Belgisch goud op een van de belangrijkste afspraken van het internationale roeiseizoen.

EK en WK

De overwinning in Luzern bevestigt dat de Belgische dubbeltwee internationaal helemaal meedoet. Later dit seizoen volgen nog de Europese en wereldkampioenschappen, waar Andries en Vyvey opnieuw hoge ogen kunnen gooien.

Axel Ballekens

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