Brug­se jon­kies tref­fen Atlé­ti­co Madrid in kwartfinales

Brugse jonkies treffen Atlético Madrid in kwartfinales

Belga

Maandag rond 14 uur nam de U19-ploeg van Club Brugge het in de kwartfinales van de Youth League op tegen Atlético Madrid. Club verzekerde zich eind vorige maand van een historische stek bij de laatste acht dankzij een 0-1-zege op bezoek bij het Slovaakse MSK Zilina.

De kwartfinales zijn een unicum voor blauw-zwart. Nooit eerder raakten de Bruggelingen tot bij de laatste acht van de Youth League. Bij winst tegen Atlético kan Club het record van Anderlecht evenaren, dat in de seizoenen 2014-2015 en 2015-2016 twee keer de halve finales haalde, het beste Belgische resultaat tot dusver. De partij wordt gespeeld op het Centro Deportivo Alcala, het oefencentrum van de Madrilenen.

Blauw-zwart versloeg dit seizoen in Youth League achtereenvolgens Monaco (1-0), Atalanta (0-2), Bayern München (0-3) en FC Barcelona (2-0) en was zo in de League Phase na vier speeldagen al zeker van kwalificatie voor de knock-outfase. Nadien volgde een eerste nederlaag tegen Sporting in Lissabon (2-1), waarna de slotwedstrijd van de groepsfase gewonnen werd van Arsenal (2-1). Club beëindigde zo de competitiefase op de derde plaats met 15 punten. In de zestiende finales werd op Schiervelde begin februari opnieuw de maat genomen van Monaco (3-2). Daarna volgde de 0-1-zege bij Zilina.

Union en KRC Genk namen dit seizoen ook deel aan de Youth League, maar zijn al even uitgeschakeld. De beloften van Union eindigden met vier punten als 31e in de competitiefase. Genk was de Belgische vertegenwoordiger in het kampioenenspoor, maar werd in de derde en laatste voorronde uit het toernooi gekegeld door het Finse HJK Helsinki.

Belga
