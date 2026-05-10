Het Wereldkampioenschap 49er FX en Nacra 17 in het Franse Quiberon zit erop voor het WWSV Sailing Team. Van 12 tot en met 17 mei namen de beste zeilers ter wereld het tegen elkaar op in uitdagende en wisselende omstandigheden. Het Belgische duo Maenhaut-Geurts strandde op de achtste plaats, al was de medaillestrijd ook voor hen bloedstollend.