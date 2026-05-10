Brug­se Isau­ra Maen­haut en Anouk Geurts stran­den op zucht van medail­le na sterk WK zeilen

OS Parijs: Isaura Maenhaut & Anouk Geurts

Isaura Maenhout en Anouk Geurts tijdens de Olympische Spelen in Parijs - © Belga

Het Wereldkampioenschap 49er FX en Nacra 17 in het Franse Quiberon zit erop voor het WWSV Sailing Team. Van 12 tot en met 17 mei namen de beste zeilers ter wereld het tegen elkaar op in uitdagende en wisselende omstandigheden. Het Belgische duo Maenhaut-Geurts strandde op de achtste plaats, al was de medaillestrijd ook voor hen bloedstollend.

Het team zette gedurende de hele week een constante serie neer en ging als 3e de medal series in. Voor dit WK werd een nieuw format uitgetest waarbij de punten van de top 10 werden gedeeld door 2,25, waardoor alles bijzonder dicht bij elkaar lag.

Finaledag

De omstandigheden waren verraderlijk op de finaledag. In de eerste finale race eindigden de Brugse Isaura Maenhout en de Gentse Anouk Geurts 5e, waarmee ze volop op koers lagen voor de medailles. Ook in de tweede finale race hadden ze een sterke start, maar doordat de wind slecht zat konden ze hun goede positie niet verzilveren.

"Over het algemeen was het een heel sterke week en hebben we verschillende doelen kunnen afvinken die we vooraf voor ogen hadden. Het voelt alsof we deze week echt goed gezeild hebben, al overheerst op dit moment nog de teleurstelling dat het kwartje net niet naar onze kant viel”, reageert het duo.

Victor Peeters
WK Zeilen

