De Cuyper nam in de beginfase de enige Brugse treffer van de avond voor zijn rekening. Dat was toen al de gelijkmaker, nadat voormalig Genkenaar Leon Bailey al in de derde minuut de score had geopend voor de bezoekers uit Birmingham. Nadien liet Club via Hans Vanaken, Chemsdine Talbi, Christos Tzolis en Hugo Vetlesen huizenhoge kansen liggen, waarna het in het slot van de wedstrijd nog tegen twee tegentreffers aanliep. De terugwedstrijd van volgende week in Villa Park belooft zo bijzonder moeilijk te worden.