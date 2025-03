"We creëerden veel kansen, maar helaas kregen we in het slot nog een eigen doelpunt en strafschop tegen", vertelde Hayen na afloop in de catacomben van het Brugse stadion. "Dat maakt de return veel moeilijker. We kregen de kansen, maar konden ze niet afmaken. Eerder deze Champions League waren we vaak wel klinisch, dat maakte nu het verschil."

Club staat volgende week woensdag (12 maart om 21 uur) in de terugwedstrijd in het Villa Park in Birmingham voor een loodzware opdracht, beseft ook Hayen. Hij put wel moed uit de terugwedstrijd in de tussenronde, die Club met 1-3 won in Atalanta. "Hopelijk scoren we volgende week ook driemaal in de eerste helft", zei de T1 met een kwinkslag. "Maar serieus: in elke wedstrijd krijg je kansen. Als je snel kan scoren, gaan ze twijfelen. Maar eerst focussen we ons op de derby van komend weekend tegen Cercle."