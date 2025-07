KV Kortrijk heeft zich versterkt met verdedigende middenvelder Boris Lambert. De 25-jarige Belg komt dit seizoen op huurbasis over van het Nederlandse Willem II en krijgt zo de kans om opnieuw in België te spelen. De Kortrijkzanen hebben ook een aankoopoptie bedongen. Voor Kortrijk is het al de 7e aanwinst voor het nieuwe seizoen.