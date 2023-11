Zaterdagavond stonden de drie andere wedstrijden van de zevende speeldag op het programma. Aalst gunde Haasrode Leuven geen set, de Ajuinen wonnen in eigen zaal met 3-0 (25-19, 25-23 en 25-15). Guibertin liet op bezoek bij Menen geen set glippen, de ploeg uit Mont-Saint-Guibert haalde het met 0-3 (18-25, 23-25 en 17-25). Achel legde Gent met 3-1 (25-14, 28-30, 25-20 en 25-21) over de knie. Maaseik was deze speeldag vrij.

In de stand gaat Roeselare met 16 punten aan de leiding, voor Haasrode Leuven (12), Guibertin (11), Maaseik (10), Aalst en Achel (8), Borgworm (7), Menen en Gent (6).