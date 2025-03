Verhaeghe opende zijn betoog met nieuwe verontschuldigingen aan Visser, die hij ook per sms al had overgemaakt. Hij zag zelf geen intimidatie in zijn boodschap. "Anders zijn we ver gekomen in de maatschappij. Inhoudelijk heb ik niets verkeerds gezegd."

Verhaeghe verklaarde ook het "budgettair ingrijpen". "Ik heb op dit moment geen functie in de Pro League of de KBVB, maar net als elke club betalen we de scheidsrechters. Samen met alle clubs zijn we bezorgd om de kwaliteit van de arbitrage. Volgend jaar moeten we opnieuw betalen, dat is de realiteit. We willen daar dan ook een service voor terugkrijgen. Er is niets mis met dat te zeggen, wel dat het op het foute moment gezegd is."

Het DCP zal "zo snel mogelijk" oordelen.