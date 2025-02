Verhaeghe was erg ontevreden over de rode kaart voor Christos Tzolis en over de penalty voor Standard en liet dat in de catacomben van het Jan Breydelstadion duidelijk merken tegenover scheidsrechter Visser. "Ga je mij ook een kaart geven?", vroeg hij. "Je was verschrikkelijk slecht vandaag. Je moet niet zo onnozel doen."

De dag na de wedstrijd verontschuldigde Verhaeghe zich tegenover Visser en zijn assistenten. "Het is niet oké wat ik gedaan heb", vertelde Verhaeghe voor de camera van Sporza. "Ik wil me er oprecht voor verontschuldigen. Al merk ik wel dat als ik het doe, het heel veel stof doet opwaaien. Ik betreur het vormelijke van mijn optreden. Dat was verkeerd en keur ik af."