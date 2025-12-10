12°C
Sport
Brugge

Bonds­coach Rudi Gar­cia vindt ont­slag Nic­ky Hay­en onbe­grij­pe­lijk”, voet­bal­bond fluit hem terug

Hayen videoboodschap

Op een persconferentie in Tubeke werd Rudi Garcia donderdag naar zijn mening over het ontslag van Nicky Hayen bij Club Brugge gevraagd. "Dat ontslag is niet te begrijpen", was de bondscoach duidelijk. "Hij heeft heel veel goede dingen gedaan met Brugge en er was geen gevaar. Met de halvering van de punten in de play-offs was alles nog mogelijk."

"Club Brugge zat in een moeilijke periode, maar het team heeft kwaliteit en speelde goed onder zijn vorige coach. In de Champions League werden prachtige resultaten behaald, zelfs tegen Barcelona. Of er meer achter het ontslag van Hayen zit, weet ik niet, maar voor de buitenwereld is het oneerlijk en onbegrijpelijk. En dat zeg ik niet alleen uit solidariteit met mijn collega."

Bond niet blij

De Belgische Voetbalbond was niet blij met de uitlatingen van zijn bondscoach.

Hayen videoboodschap
Sport

"Ik zal jullie missen": emotionele Nicky Hayen richt zich tot Clubfans na plots ontslag

Al snel kwam er een communiqué waarin de RBFA stelt dat het ontslag van Hayen "een interne clubkwestie is en alleen de betrokkenen toebehoort". "Als federatie moeten we ons op onze eigen werking en ambities focussen. Daarbij benadrukken we dat de verstandhouding en samenwerking met alle clubs, op alle geledingen, prima verloopt."

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Club Brugge

