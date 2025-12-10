"Club Brugge zat in een moeilijke periode, maar het team heeft kwaliteit en speelde goed onder zijn vorige coach. In de Champions League werden prachtige resultaten behaald, zelfs tegen Barcelona. Of er meer achter het ontslag van Hayen zit, weet ik niet, maar voor de buitenwereld is het oneerlijk en onbegrijpelijk. En dat zeg ik niet alleen uit solidariteit met mijn collega."



Bond niet blij

De Belgische Voetbalbond was niet blij met de uitlatingen van zijn bondscoach.