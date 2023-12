De 42-jarige Madou is sinds 2018 aan de slag als Chief Business Officer bij Club. In die functie maakte hij samen met Mannaert en CFO Nicky Laukens deel uit van het directiecomité. Voordien was hij onder meer Communicatiedirecteur en Chief Business Officer bij de Belgische voetbalbond KBVB. Ook werkte hij nog voor de VRT en de Britse tennisfederatie.