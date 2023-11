"Mannaert (49) is sinds maart 2011 CEO bij Club Brugge. Onder het bewind van het duo Verhaeghe-Mannaert en hun management groeide Club uit tot marktleider in België waarbij sportieve en economische resultaten hand in hand gingen", zegt Club Brugge.

LETTERLIJK: Dit is het persbericht:



Vincent, die namens Club ook jarenlang in de Raad van Bestuur van de Pro League zetelde en Vice-Chairman was van de Working Group Competitions bij ECA, werd met Blauw-Zwart 5 keer landskampioen, 4 keer vice-landskampioen, won 1 keer de Beker van België en 4 keer de Supercup. Club speelde ook 6 keer de groepsfase van de Champions League waarin het dit voorjaar voor het eerst in de Clubgeschiedenis uitkwam in de 1/8e finale van de grootste Europese competitie. In 12 jaar Club Brugge steeg het eigen vermogen met 68 miljoen tot een totaal van 81.6 miljoen Euro. 9 seizoenen op rij werd het boekjaar afgesloten met een positieve balans en dus winst gemaakt terwijl de sportieve resultaten navenant waren. Met de bouw van een state-of-the-art Basecamp in Knokke-Heist en de oprichting van een succesvolle jeugd- en vrouwenvoetbalwerking werd ook ingezet op de toekomst.

Vincent Mannaert zal tot het einde van dit seizoen op post blijven. De medewerkers werden eerder deze middag op de hoogte gebracht. Voorzitter Bart Verhaeghe zal, samen met de Raad van Bestuur, nu de tijd nemen om een geschikte opvolger te vinden en zal daarover op het juiste moment verder communiceren.

Vincent Mannaert: “De voorbije 12 jaar waren zondermeer de meest intensieve jaren uit mijn leven. Het was een absolute eer om, samen met Bart, deze prachtige Club, dé Club, te mogen leiden en opnieuw te helpen groeien tot haar volledige potentieel. Ik heb in die jaren onvergetelijke momenten meegemaakt, samen met vele collega’s waarvan er sommigen echte vrienden geworden zijn. Ik heb lang en grondig nagedacht vooraleer deze beslissing te nemen. Ik blijf als aandeelhouder betrokken bij Blauw-Zwart maar als CEO geef ik de fakkel door en is de tijd gekomen voor andere uitdagingen.”

Bart Verhaeghe: “Ik heb 12 jaar intensief samengewerkt met Vincent en schouder aan schouder gestaan. Ik denk dat we met recht en rede kunnen stellen dat we Club Brugge teruggebracht hebben naar de plaats die het verdient. Ik ben Vincent bijzonder dankbaar voor wat hij voor Club betekend heeft en ben fier dat ik hem mijn vriend kan noemen. Ik ben blij dat hij als aandeelhouder betrokken zal blijven bij de Club. Deze organisatie is inmiddels sterk genoeg om niet afhankelijk te zijn van individuen. We hebben heel veel talentvolle, bekwame en zeer gedreven medewerkers op alle niveaus. Ik neem nu de tijd om, samen met mijn Raad van Bestuur, een geschikte opvolger te vinden zodat Club verder kan blijven groeien en succesvol zijn.”