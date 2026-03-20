Madou wilde verder niet te veel conclusies vastknopen aan de kalender. "Je moet de matchen uiteindelijk toch allemaal spelen. De volgorde maakt ook niet zo veel uit", relativeerde hij. "De afgelopen jaren hebben we vaak gezien dat de play-offs erg lang duren. Na elke speeldag wordt er geoordeeld, maar de echte beslissing zal vermoedelijk pas vallen op speeldag 9 of 10. Aan motivatie zal het ons niet ontbreken, dat is zeker. We gaan het beste van onszelf geven en het best mogelijke Club Brugge laten zien. Hopelijk volstaat dat om de titel te pakken. Twee jaar geleden stonden we tien punten achter en werden we nog kampioen. Er kan heel veel gebeuren in dit systeem. We moeten naar onszelf kijken en dan zien we wel waar het schip strandt."

Enige kans op een prijs

Na de Europese uitschakeling in de tussenronde van de Champions League tegen Atlético Madrid en het verlies in de kwartfinales van de Beker van België tegen Charleroi is het kampioenschap de enige overgebleven kans op een prijs. "Club moet kampioen worden om te kunnen spreken van een geslaagd seizoen", aldus Madou. "Dat hebben we al eerder gezegd en dat blijft de ambitie. Vorig jaar speelden we ook heel goede play-offs, dat is nu weer het doel."