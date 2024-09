Mechelen schoot het sterkst uit de startbloken (22-16), maar na de rust (35-41) nam Oostende het commando over. De West-Vlamingen bogen hun achterstand van zes punten om in een voorsprong van acht punten, maar lieten zich nog ringeloren in het slot. De Amerikaan Chase Audige was met 22 punten en 4 rebounds goed bij schot bij de thuisploeg, zijn landgenoot Trenton Gibson droeg met 20 punten en 4 rebounds mee aan de Mechelse zege.





Kortrijk behield in tegenstelling tot Oostende wel zijn perfecte rapport. De Spurs stonden voor een verre verplaatsing naar Groningen, maar keerden niet met lege handen huiswaarts. Ze wonnen met een duidelijke 70-99 en blijven zo ongeslagen in de nieuwe BNXT League.