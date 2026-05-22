BK voor junioren in Rollegem belooft open strijd: “Op zo’n parcours kan alles gebeuren”
Rollegem maakt zich op voor het Belgisch kampioenschap wielrennen voor junioren, komende zondag. Zowel bij de jongens als de meisjes ligt het parcours er zwaar en selectief bij, met heel wat klimmetjes die voor verrassingen kunnen zorgen. West-Vlaamse renners hopen mee te strijden voor de Belgische driekleur.
Zondag verzamelen de beste junioren van het land in Rollegem voor het Belgisch kampioenschap wielrennen. Het parcours is identiek aan dat van vorig jaar, toen ook de elite en beloften er hun BK reden. De vele hellende stroken en korte klimmetjes maken van de omloop opnieuw een lastige opdracht.
“Het is inderdaad een zwaar parcours. Ik ben zelf van de streek en wist niet dat je hier zoveel kon klimmen”, zegt Thur-Emiel David van Pierre & Sol - OG Cycles. “Maar het ligt me wel. Ik ben meer een renner voor zwaardere parcoursen.”
“De koers verloopt vaak heel nerveus en veranderlijk. Daardoor krijgt iedereen wel kansen.”
David trekt met vertrouwen naar het BK na zijn recente titel op het FCWB-kampioenschap. Toch blijft een Belgisch kampioenschap volgens velen moeilijk voorspelbaar.
“Op een BK wint niet altijd de sterkste”, zegt Lasse Van Haesebroucke van Hot Tubes Development Cycling Team. “De koers verloopt vaak heel nerveus en veranderlijk. Daardoor krijgt iedereen wel kansen.”
Grote ploegen mikken op controle
Toch wordt er ook gekeken naar de grotere teams, zoals Soudal-Quick.Step U19. Daar hoopt René Messely op een aanvallende wedstrijd. “Mijn ideale scenario is dat we vroeg met een grote groep wegrijden en dat ik later solo kan vertrekken richting finish”, vertelt hij. “Maar we zullen moeten zien hoe de koers evolueert.”
Ook Kyano Cottignies van Van Moer Logistics Cycling Team is een kanshebber. Hij werd onlangs tweede op het provinciaal kampioenschap en reed sterk in de Ster van Zuid-Limburg en de Spie Driedaagse. “Ik heb de voorbije weken getoond dat ik een zware koers aankan”, zegt Cottignies. “Ik rij een heel constant seizoen, maar hopelijk volgt zondag een echte uitschieter.”
Ook bij de meisjes veel favorieten
Bij de meisjes staan vijf ronden op het programma. Ook daar lijkt de strijd helemaal open. “Als het op een sprint aankomt, zijn er heel snelle rensters zoals Jana Gevers, Laura Fivé en Elise De Bruyn”, zegt Yana Decruyenaere van Foca - Dynaplus Pro Cycling U19 Team. “Ik hoop dus dat het geen sprint wordt. Ik ga er alles aan doen om de koers hard te maken.”
De vrouwen starten zondag om 10.30 uur in Rollegem. De mannenwedstrijd begint om 15 uur.