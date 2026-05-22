Zondag verzamelen de beste junioren van het land in Rollegem voor het Belgisch kampioenschap wielrennen. Het parcours is identiek aan dat van vorig jaar, toen ook de elite en beloften er hun BK reden. De vele hellende stroken en korte klimmetjes maken van de omloop opnieuw een lastige opdracht.

“Het is inderdaad een zwaar parcours. Ik ben zelf van de streek en wist niet dat je hier zoveel kon klimmen”, zegt Thur-Emiel David van Pierre & Sol - OG Cycles. “Maar het ligt me wel. Ik ben meer een renner voor zwaardere parcoursen.”