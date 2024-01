Victor Vandenberghe werd vorig jaar nog Belgisch kampioen bij de juniores. Over zijn overstap naar de beloften is hij matig tevreden. “Het is met veel ups en downs. In het begin speelde mijn rug me zeer veel parten. Ik kon sommige wedstrijden zelfs niet uitrijden, maar na Ruddervoorde en de Koppenberg is het zeer goed gegaan. Tot in Essen, maar nu sukkel ik daar weer mee.”