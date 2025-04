De man, een twintiger uit Anzegem, heeft zich gisteren zelf aangegeven bij de politie nadat hij tijdens Parijs Roubaix zondag een bidon tegen Mathieu van der Poel gooide. Hij was met een groep al van 11u in de voormiddag feest aan het vieren aan de kasseistrook. De renners passeerden er pas om vier uur in de namiddag. Het parket van West-Vlaanderen en dat van Rijsel onderzoeken de zaak. De verdachte is nog niet gedagvaard maar zal wel zijn volledige medewerking geven aan het onderzoek.

Peter Desmet, advocaat: "Mijn cliënt heeft nog geen contact gehad met Mathieu van der Poel. Wij hebben via het internet wel een e-mailadres gevonden van de ploeg. En wij hebben een verontschuldigingsbrief, gisterennamiddag al, verstuurd. Maar gericht aan Mathieu van der Poel. In de mail biedt mijn cliënt zijn excuses en verontschuldigen aan. Hij geeft toe dat het inderdaad een onverantwoorde handeling en actie was. Hij wil de verantwoordelijkheid daarvan opnemen."