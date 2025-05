De Cats hopen nog op Julie Vanloo en Julie Allemand, ook beiden actief in de WNBA. Zo niet komt alle druk op de schouders van Elise Ramette, die op de Spelen wel bewees dat aan te kunnen. "Ik hoop voor de ploeg dat ze wel komen. Als dat niet zo is, hoop ik dat ik klaar ben om een grotere rol te krijgen."

Becky Massey is er wel opnieuw bij. Haar zus Billy zou Linskens kunnen vervangen, maar die heeft de Cats even op pauze gezet. De baketvrouwen oefenen voor het EK nog zeven keer. Zondag tegen Italië in Kortrijk, op 14 juni tegen Duitsland in Oostende. Daarna volgen de poulewedstrijden tegen Portugal, Montenegro en Tsjechië.