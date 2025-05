"Zowel de coaching staff als het management van Basketball Belgium respecteren haar beslissing en wensen haar veel succes", klinkt het in een korte mededeling.

De Belgian Cats zijn hun voorbereiding op het EK een tiental dagen geleden gestart. Het echte werk begint op vrijdag 23 mei met een eerste match tegen Italië in Bergen. Op 25 mei spelen ze voor de tweede keer tegen de Italianen in Kortrijk. Een week later oefenen ze tegen Zweden in Eigenbrakel.