Linskens (1m93) koos in september nog voor een opvallende nieuwe uitdaging bij het Russische Dynamo Kursk, een stad in oorlogsgebied. Ze maakte de overstap van het Franse Lattes-Montpellier. Eerder was ze ook al in Rusland actief bij Enisey Krasnoyarsk (2019-2020) en Nadezhda Orenburg (2021-2022). In eigen land speelde ze voor Sint-Katelijne-Waver (2012-2016), Castors Braine (2016-2018) en Namen (2018-2019). Tussendoor was ze ook aan de slag bij het Tsjechische Nymburk (2017-2018), het Poolse Gorzow Wielkopolski (2018-2019) en het Italiaanse Magnolia Campobasso (2020-2021).