De Belgian Cats nemen het vanavond (20u15), zonder de geblesseerde Antonia Delaere, in Oostende op tegen Azerbeidzjan in de kwalificaties op weg naar het EK basket voor vrouwen van volgende zomer. Het wordt de vuurdoop voor de kersverse Amerikaanse bondscoach Mike Thibault. Zondag wacht in en tegen Litouwen de laatste kwalificatiewedstrijd.