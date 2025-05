"Het is altijd mooi om even langs te gaan bij de supporters en hen te bedanken voor de steun gedurende het hele seizoen", zegt doelman Simon Mignolet. "Heel mooi om te zien hoeveel volk er hier samenkomt."

De sfeer zat er goed in, met supporters die hun liefde voor Club Brugge uitbundig toonden. "Mijn papa was al een grote fan, en dat is een beetje van vader op dochter gegaan", vertelt een supporter. "Met de nieuwe generatie erbij is dat wel tof."