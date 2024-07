Kortrijk en het sportcomplex De Lange Munte dienen tijdens de olympische voorbereiding en poulefase als uitvalsbasis voor de Belgian Cats. De groepswedstrijden werken de basketvrouwen net over de grens in Rijsel af. Deze zondag nemen de Cats het op tegen Canada in hun laatste thuismatch in Charleroi. Op 19 en 21 juli oefenen ze in Reims nog tegen China en Japan. In de poulefase van de Spelen treffen de Belgen op 29 juli Duitsland, op 1 augustus de VS en op 4 augustus Japan.