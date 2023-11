Bij de rust stond landskampioen Oostende al 33-48 voor in Charleroi. Elk kwart was voor de bezoekers: 20-24, 13-24, 11-16,16-19. Damien Jefferson (22 punten), Ilimane Diop Gaye (12 punten, 10 rebounds) en Pierre-Antoine Gillet (9 puntenn, 15 rebounds) waren de uitblinkers bij Oostende. Nieuwkomer Jean Salumu debuteerde met een bescheiden 3 punten en 1 rebound in acht minuten speeltijd.