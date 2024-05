Sinds Dario Gjergja coach werd van Filou Oostende heeft hij telkens de landstitel gewonnen: twaalf op een rij. Nu is het de vierde keer dat hij Coach van het Jaar wordt. Hij had het niet verwacht. Het was dan ook al zes jaar geleden dat hij de trofee van beste coach won. "Er verschijnen nieuwe coaches aan het firmament en ik ben toch al redelijk lang in deze liga, maar ik ben trots. Dit is een erkenning en ik wil alle spelers bedanken, mijn twee assistent-coaches Gaelle Bouzin en Thierry Declercq, de physical coach, de kine en iedereen die verbonden is aan de club."

Gjergja is elke ochtend vroeg aanwezig op de club. Soms blijft hij er twaalf uur aan een stuk. Dat doet hij ondertussen al dertien jaar op rij. Maar er even tussenuit gaan, laat staan een sabbatjaar, daar heeft hij geen nood aan. "Dit is geen job, dit is liefde, dit is mijn passie. Ik zou ook echt niet weten wat ik anders zou moeten doen."