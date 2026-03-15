BC Oostende onderuit bij Kortrijk Sprs: strijd om tweede plaats ligt helemaal open
BC Oostende heeft op de voorlaatste speeldag van de BNXT League een 96-80-nederlaag geleden op het veld van Kortrijk Spurs. Ook concurrent Aalst verloor woensdagavond, waardoor beide ploegen samen tweede blijven in het klassement.
Aalst kon niet profiteren van het puntenverlies van Oostende en ging zelf met 99-85 onderuit bij Limburg United. Daardoor blijft de strijd om de tweede plaats volledig open richting de slotspeeldag zaterdag.
Oostende heeft wel een belangrijk voordeel. Als de kustploeg en Aalst na de laatste speeldag nog steeds gelijk staan, eindigt Oostende tweede dankzij winst in het onderlinge duel. Die tweede plaats levert ook een betere uitgangspositie op voor de Belgische play-offs.
Ook Kortrijk nog niet uitgeteld
Ook Kortrijk blijft nog in de running. Bij winst zaterdag in Landstede kan het, afhankelijk van de andere resultaten, nog op gelijke hoogte komen van Oostende en Aalst. Op basis van het onderlinge puntensaldo zou Kortrijk dan zelfs nog naar de tweede plaats springen.
Op de laatste speeldag ontvangt Oostende Brussels, trekt Aalst het op tegen Leeuwarden en gaat Kortrijk op bezoek bij Landstede.