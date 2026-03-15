Aanmelden
Sport
Oostende Kortrijk

BC Oos­ten­de onder­uit bij Kort­rijk Sprs: strijd om twee­de plaats ligt hele­maal open

Kortrijk spurs

BC Oostende heeft op de voorlaatste speeldag van de BNXT League een 96-80-nederlaag geleden op het veld van Kortrijk Spurs. Ook concurrent Aalst verloor woensdagavond, waardoor beide ploegen samen tweede blijven in het klassement.

Aalst kon niet profiteren van het puntenverlies van Oostende en ging zelf met 99-85 onderuit bij Limburg United. Daardoor blijft de strijd om de tweede plaats volledig open richting de slotspeeldag zaterdag.

Oostende heeft wel een belangrijk voordeel. Als de kustploeg en Aalst na de laatste speeldag nog steeds gelijk staan, eindigt Oostende tweede dankzij winst in het onderlinge duel. Die tweede plaats levert ook een betere uitgangspositie op voor de Belgische play-offs.

Ook Kortrijk nog niet uitgeteld

Ook Kortrijk blijft nog in de running. Bij winst zaterdag in Landstede kan het, afhankelijk van de andere resultaten, nog op gelijke hoogte komen van Oostende en Aalst. Op basis van het onderlinge puntensaldo zou Kortrijk dan zelfs nog naar de tweede plaats springen.

Op de laatste speeldag ontvangt Oostende Brussels, trekt Aalst het op tegen Leeuwarden en gaat Kortrijk op bezoek bij Landstede. 

De redactie
BC Oostende Kortrijk Spurs

Meest gelezen

KVDO Harelbeke
Sport

Geen promotie voor KVDO na thuisnederlaag tegen Harelbeke
Jeugdcup
Sport

Jeugdcup levert spektakel met doelpuntenregen en penaltythrillers
Rellen bekerfinale 2025
Nieuws

Parket vraagt doorverwijzing van drie Brugse hooligans naar correctionele rechtbank

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

BC Oostende

BNXT League: BC Oostende ziet Aalst na nipte nederlaag op gelijke hoogte komen
CoreTec Dome

BC Oostende haalt Amerikaan Tytan Anderson bij Leuven
Bco 2025 07 11 064548 wdfi

BNXT League: Noam Yaacov verlaat Oostende na dit seizoen voor Utah Utes
Filou Oostende BCO

Oostende legt Kangoeroes Mechelen over de knie, Kortrijk gaat onderuit in Charleroi
Kortrijk Spurs

Kortrijk Spurs verliest uitermate spannend duel tegen Limburg United
2026-03-15 - 724_N_bcogiantsMETSVO_20260315175239.mp4 - P1vswvZJx_2.jpg

BC Oostende neemt revanche op Antwerp Giants
Aanmelden