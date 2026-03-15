Aalst kon niet profiteren van het puntenverlies van Oostende en ging zelf met 99-85 onderuit bij Limburg United. Daardoor blijft de strijd om de tweede plaats volledig open richting de slotspeeldag zaterdag.

Oostende heeft wel een belangrijk voordeel. Als de kustploeg en Aalst na de laatste speeldag nog steeds gelijk staan, eindigt Oostende tweede dankzij winst in het onderlinge duel. Die tweede plaats levert ook een betere uitgangspositie op voor de Belgische play-offs.

