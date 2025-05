In het basketbal zijn BC Oostende en Kortrijk Spurs met een zege begonnen aan de play-offs. Vooral Oostende stond er stevig, in de eerste wedstrijd van de kwartfinale: 100-81 tegen de Antwerp Giants. Ook Kortrijk Spurs kon een eerste zege op de teller zetten, al liep het voor hen iets moeizamer: 86-82 tegen de Leuven Bears. Donderdag is er de tweede wedstrijd, zaterdag eventueel nog een derde duel dat moet beslissen wie een plaats in de halve finale krijgt.