"Het is een ploeg met jonge spelers, maar ook met ervaring zowel in het doel (Simon Mignolet, red.) als op het middenveld met hun aanvoerder (Hans Vanaken, red.). Het is een team dat weet hoe het moet spelen, dat veel druk zet en zeer snelle spelers heeft in het laatste deel van het veld", vertelde Simeone, die in vier duels nog maar één keer kon winnen van Club. Tijdens zijn laatste twee passages in het Jan Breydelstadion leed de vurige Argentijn een nederlaag (2-0 in oktober 2022) en speelde hij een keer gelijk (0-0 in december 2018).

In die vier duels kwam middenvelder Koke iedere keer in actie. De 34-jarige Spanjaard heeft dus geen goede herinneringen aan blauw-zwart. "Ik ben altijd gemotiveerd als ik het shirt van Atlético Madrid aantrek, ik wil winnen en zeker dit soort knock-outwedstrijden", vertelde de kapitein, die zijn coach vergezelde op de persconferentie. "Voor een wedstrijd als deze zijn we hypergemotiveerd. We hebben er zin in en zijn enthousiast om morgen een geweldige wedstrijd te spelen, zodat we een goede uitgangspositie hebben voor de terugmatch."