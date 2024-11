Aston Villa staat zesde in de Premier League, en afgelopen weekend verloor de ploeg van Unay Emery met 4-1 van Tottenham. Maar in de Champions League doen The Villans het uitstekend. De ploeg van Amadou Onana en Youri Tielemans is ongeslagen en voert het klassement aan, een positie die de fans graag willen houden.

"We hopen op een voetbalfeestje. Drie punten voor Villa zou zeer goed zijn. We willen aan de top blijven in de Champions League. Met 3-0 komen we weer aan de top met Liverpool. Dus vingers gekruist voor een 3-0 overwinning."