Amper 2 weken na ontslag bij Club Brugge: KRC Genk stelt Nicky Hayen aan als hoofdcoach
Foto KRC Genk via Facebook
Nicky Hayen heeft precies twee weken na zijn verrassende ontslag bij Club Brugge een nieuwe uitdaging beet. De 45-jarige Limburger gaat als hoofdcoach aan de slag bij KRC Genk, dat een week geleden de samenwerking met zijn Duitse trainer Thorsten Fink stopzette. Dat heeft Genk maandagavond gemeld. Hayen ondertekent een contract voor onbepaalde duur. Vrijdag debuteert hij uitgerekend tegen blauw-zwart.
Op 8 december zorgde blauw-zwart voor een aardschok in het Belgische voetbal door Hayen aan de kant te schuiven en Ivan Leko als nieuwe T1 weg te plukken bij AA Gent. Hayen volgt nu op zijn beurt Fink op, die vorige maandag moest vertrekken bij Genk na een reeks matige resultaten.
Genk roemt Hayen als "een trainer die tactisch flexibel is en met jonge talenten kan werken". "Nicky heeft bewezen een echte vakman te zijn in het aansturen van een technische staf en het leiden van een spelersgroep", klinkt het het verder bij KRC. "Hij kent onze competitie en weet wat het is om voor de prijzen mee te strijden. Die winnaarsmentaliteit past perfect in de plannen van onze club."
"Veel zin"
Hayen kijkt uit naar de samenwerking. "KRC Genk is een ambitieuze club. Dat voelde ik meteen tijdens de gesprekken die we de afgelopen dagen voerden. Ik kijk ernaar uit om de groep te ontmoeten en heb enorm veel zin om met deze club mooie dingen te realiseren", aldus de kersverse coach, die woensdag zijn eerste training zal leiden.