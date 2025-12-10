Op 8 december zorgde blauw-zwart voor een aardschok in het Belgische voetbal door Hayen aan de kant te schuiven en Ivan Leko als nieuwe T1 weg te plukken bij AA Gent. Hayen volgt nu op zijn beurt Fink op, die vorige maandag moest vertrekken bij Genk na een reeks matige resultaten.

Genk roemt Hayen als "een trainer die tactisch flexibel is en met jonge talenten kan werken". "Nicky heeft bewezen een echte vakman te zijn in het aansturen van een technische staf en het leiden van een spelersgroep", klinkt het het verder bij KRC. "Hij kent onze competitie en weet wat het is om voor de prijzen mee te strijden. Die winnaarsmentaliteit past perfect in de plannen van onze club."

