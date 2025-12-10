5°C
Aanmelden
Sport
Brugge

Amper 2 weken na ont­slag bij Club Brug­ge: KRC Genk stelt Nic­ky Hay­en aan als hoofdcoach

Hayen bij genk

Foto KRC Genk via Facebook

Nicky Hayen heeft precies twee weken na zijn verrassende ontslag bij Club Brugge een nieuwe uitdaging beet. De 45-jarige Limburger gaat als hoofdcoach aan de slag bij KRC Genk, dat een week geleden de samenwerking met zijn Duitse trainer Thorsten Fink stopzette. Dat heeft Genk maandagavond gemeld. Hayen ondertekent een contract voor onbepaalde duur. Vrijdag debuteert hij uitgerekend tegen blauw-zwart.

Op 8 december zorgde blauw-zwart voor een aardschok in het Belgische voetbal door Hayen aan de kant te schuiven en Ivan Leko als nieuwe T1 weg te plukken bij AA Gent. Hayen volgt nu op zijn beurt Fink op, die vorige maandag moest vertrekken bij Genk na een reeks matige resultaten.

Genk roemt Hayen als "een trainer die tactisch flexibel is en met jonge talenten kan werken". "Nicky heeft bewezen een echte vakman te zijn in het aansturen van een technische staf en het leiden van een spelersgroep", klinkt het het verder bij KRC. "Hij kent onze competitie en weet wat het is om voor de prijzen mee te strijden. Die winnaarsmentaliteit past perfect in de plannen van onze club."

Hayen videoboodschap
Sport

"Ik zal jullie missen": emotionele Nicky Hayen richt zich tot Clubfans na plots ontslag

"Veel zin"

Hayen kijkt uit naar de samenwerking. "KRC Genk is een ambitieuze club. Dat voelde ik meteen tijdens de gesprekken die we de afgelopen dagen voerden. Ik kijk ernaar uit om de groep te ontmoeten en heb enorm veel zin om met deze club mooie dingen te realiseren", aldus de kersverse coach, die woensdag zijn eerste training zal leiden.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Club Brugge

Meest gelezen

Matthieu bonne
Sport

Matthieu Bonne waagt zich aan nieuw wereldrecord: meer dan 21.001 gescoorde vrijworpen in 24 uur
Club-Gent
Sport

Club Brugge klopt KAA Gent in Slag om Vlaanderen
216 BB Vanpraetspurs
Sport

Jurgen Vanpraet (ex-BCO) nieuwe general manager bij Kortrijk Spurs

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Vuur

Brugse politie waarschuwt nogmaals voor pyrotechnisch materiaal, Gentse supporter zwaargewond
Cercle Brugge dec 2025

Cercle Brugge pakt in kelderkraker tegen OHL eerste competitiezege in vier maanden tijd
2025-12-21 - 724_N_roeselare-tienenMETSVO_20251221115148.mp4 - LBZZvvZJx_0.jpg

SK Roeselare botst op Tienen en sluit sterk jaar af met punt
Van der Poel Koksijde

Van der Poel blijft ongenaakbaar en wint ook Duinencross in Koksijde
Club-Gent

Club Brugge klopt KAA Gent in Slag om Vlaanderen
Retro Meets Modern Brugge

Oude voetbaltruitjes herleven op Retro Meets Modern in Brugge
Aanmelden