Wout rijdt nog maar z’n eerste seizoen en haalt meteen twee titels binnen, één is die van Rookie Champion, beste debutant dus. De piloten in de VW Fun Cup lossen mekaar af, de races duren van 8 tot 25 uur. En autosport is duur. Dat is in de Fun Cup niet anders.

"Op een seizoen is dat moeilijk te zeggen, maar dat is 1.250 euro per uur. Maar dat moet je wel nog delen door je teamgenoten. Meestal is dat 8u, 10u of 25u wedstrijd, maar meestal rijden we met drie of vier piloten", vertelt Wout.

Met z’n titels verdient Wout niets, behalve de eer. Het is ook moeilijk om sponsors te vinden, daarom zal hij waarschijnlijk volgend seizoen wat minder races rijden. Maar dat Wout iets kan, is duidelijk. Hij droomt ervan om later deel te nemen aan het Duitse Touringwagenkampioenschap.

"Natuurlijk is Formule 1 niet meer haalbaar. Maar ik probeer toch wel door te groeien. En we zien wel wat de toekomst brengt."