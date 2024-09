In de GTA-klasse laat de Lamborghini van Russell Racing op een haar na de snelste tijd optekenen. Die lijn trekken ze door in het begin van de 24 uur maar dan belandt piloot Pieter Ooms met de Lamborghini tegen de muur. "Ik heb vernomen dat hij is geraakt door een BMW", klonk het toen bij Frank Thiers. "Laat ons hopen dat de wagen nog te herstellen is." Achteraf blijkt de schade aanzienlijk en onherstelbaar.

Ook het team Q1 Trackracing start hoopvol en slaagt er aanvankelijk in om in het regenweer recht te blijven. "Het was heel lastig door de aquaplaning", vertelde Nicolas Saelens. "Het was veel glijden, maar dat was leuk." Uiteindelijk trekt een aanrijding een streep door hun ambities. NGT Racing ging al voor de derde keer aan de haal met de beker in de 24 uren van Zolder, na remproblemen bij de grote concurrent RedAnt.