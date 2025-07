De 27-jarige Philipsen staat voor de zesde keer aan de start van de Tour en boekte er in totaal al negen ritzeges. Vorig jaar was de Limburger telkens de snelste in de etappes naar Saint-Amand-Montrond, Pau en Nîmes, maar moest hij de groene trui aan de Eritreeër Biniam Girmay laten. Dit jaar krijgt de ex-winnaar van Milaan-Sanremo tijdens de relatief vlakke openingsrit in en rond Lille een gouden kans op de eerste gele trui. Zondag pakte hij in Binche nog brons op het Belgisch kampioenschap op de weg.