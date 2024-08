In de zesde reeks finishte de Belgische recordhouder op de tweede plaats, in 45.01. Enkel de Brit Charles Dobson was in 44.96 sneller. De top drie van elke reeks mag rechtstreeks naar de halve finales, de rest moet naar de herkansingen.

Dinsdagavond staan de halve finales op het programma, de finale is voor woensdag. Vrijdagmorgen loopt Doom met de Belgian Tornados de 4x400 estafette.