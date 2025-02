Doom wil in april wel weer wedstrijden lopen voor het WK relays. Daarna is het WK in Tokyo het hoofddoel.

Alexander Doom: "We proberen nu vooral vooruit te kijken. We hebben heel mooie doelstellingen vastgelegd voor onszelf. We kijken vooral naar die zaken momenteel. Die lat moet wel hoog liggen ondertussen. Ja, het is niet meer alleen maar deelnemen. We proberen wel echt dingen vast te leggen. Ook qua tijden proberen we het onderste uit de kan te halen. We gaan zien hoe die eerste wedstrijden zijn, om dan definitieve doelstellingen vast te leggen."

Ondertussen is de atletiekbond op zoek naar een vervanger voor Jacques Borlee. Zijn zoon Kevin lijkt de topkandidaat.

"Ik denk dat hij de juiste persoon is", zegt Alexander Doom. "Hij kent de ploeg, hij weet wat de structuur is binnen België. Hij heeft zelf zot veel ervaring. Hij is zeker de juiste man om als tussenpersoon te dienen tussen Bram en de atleten."

Doom gaat nu eerst nog op stage naar Zuid-Afrika.