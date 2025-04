De titel moeten de dames van Inter aan Juventus laten, maar de strijd om de tweede plek zijn ze voorlopig wel aan het winnen van nummer drie AS Roma. In een onderling duel trokken ze zaterdag aan het langste eind (3-0) en Red Flame Tessa Wullaert had een belangrijke voet in alle drie de goals.

Op drie speeldagen van het einde kan de nummer vier Fiorentina het team van Wullaert niet meer inhalen. De top drie heeft recht op deelname aan het vrouwelijke kampioenenbal volgend jaar. In haar debuutseizoen op Italiaanse bodem was de Belgische topschutter aller tijden al goed voor acht doelpunten en vier assists, waardoor ze dus een belangrijk aandeel heeft in de historische mijlpaal.

Bekijk hieronder de samenvatting