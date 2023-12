De krant De Tijd meldt intussen dat de overname van KV Oostende rond is. De Tijd meldt dat er witte rook is en de club komt in handen van minstens vier partijen. De nieuwe eigenaars zijn Chien Lee, Paul Conway, de Duitser van Russische origine Mikhail Ponomarev en de investeringsmaatschappij The Seelig Group (TSG) van de Amerikaanse zakenman Chip Seelig. De lokale ondernemer Frank Dierckens blijft in het kapitaal.