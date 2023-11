Plopsa is deze week het decor voor het wereldkampioenschap dans. Met zo’n 3.750 dansers is het dan ook een flinke klus om alles logistiek vlot te laten verlopen. Veel dansers logeren in het Plopsahotel, maar er logeren er ook heel wat in hotels in de buurt. 80% van de deelnemers komen uit Europa, maar er zijn ook delegaties uit Australië, Zuid-Korea, Zuid-Afrika en Canada. En ook West-Vlaanderen is goed vertegenwoordigd.